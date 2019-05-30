وظائف نسائية شاغرة بشركة ” اكستنسيا ” بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” اكستنسيا ” الرائدة في مجال خدمات الدعم لمراكز الاتصال وبالتعاون مع صندوق هدف، عن توافر 30 وظيفة نسائية شاغرة، للعمل في المراكز التابعة للشركة في مدينة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

* الوظيفة

ممثلة خدمة العملاء ” 30 وظيفة ” .

* الشروط

– أن تكون المتقدمات من حملة الجنسية العربية السعودية.

– أن تكن حاصلات على شهادة المرحلة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للقديم عليها ابتداءً من اليوم الأربعاء بتاريخ 29/5/2019 ميلادي، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا