إخفاء سفينة ” ماكين ” عن نظر ترامب بحيلة ذكية

واشنطن(صدى):

طلب البيت الأبيض لدى الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي إلى اليابان، إبقاء سفينة أمريكية تحمل اسم السناتور الراحل جون ماكين، الذي يكرهه دونالد ترامب بعيدة عن نظره.

حيث تم حجب اسم ماكين، وأعطي بحارتها عطلة في ذلك اليوم، لصعوبة نقل هذه السفينة التي يجري تصليحها في قاعدة يوكوسوكا الأمريكية البحرية.

وعن ذلك، قال ” ترامب ” في تغريدة على ” تويتر ” : ” لم أبلغ بأي شيء متعلق بسفينة سلاح البحرية يو إس إس جون إس ماكين خلال زيارتي الأخيرة إلى اليابان ” .

فيما قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية ” البنتاجونن ” أن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان لم يبلغ بأمر نقل السفينة ” يو إس إس جون ماكين ” ؛ ولا بالأسباب التي تقف وراء هذا الطلب.

يُذكر أن ” ماكين ” الذي حظي باحترام كبير في السياسة الأمريكية، سحب دعمه للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2016؛ بسبب تصريحات تنم عن تمييز بين الجنسين خلال الحملة.