أم لأربعة أطفال تطلب المساعدة في سداد ديونها

خاص(صدى):

ناشدت أم لأربعة أطفال من محافظة الطائف، أهل الخير بمديد العون والمساعدة لها في قضاء ديْن زوجها المسجون منذ قرابة السنة وشهرين.

وأكدت المرأة، أنها ليس لها عائل غير زوجها، وأصبحت مدانة بإيجار الشقة التي تعيش فيها مع أطفالها الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و12 سنة.

وأشارت إلى أنها ليس لديها القدر لسداد ديْن زوجها، علمًا بأنه يتيم الأب وكبيرة العائلة حيث ينفق على أمه وإخوانه باليمن.

وتحتفظ ” صدى ” ببيانات الأم.