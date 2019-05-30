هواوي وآيفون.. مؤشرات باندلاع حرب تجارية بين أمريكا والصين

واشنطن(صدى):

أُثيرت بعض التوقعات مؤخرًا بتراجع شركة ” أبل ” الأمريكية، وذلك في حال أقدمت الصين على حظر شراء أجهزة ” آيفون ” .

وعن ذلك، أوضحت مصادر أن أرباح ” أبل ” تواجه خطر تراجع أرباحها بنحو 26 في المئةخلال السنة المالية المقبلة 2020، في حال قررت الصين حظر شراء هواتف ” آيفون ” .

حيث ستواجه أنظمة أبل مثل ” آيباد وآيفون وماك ” خطر حظر الطلب عليها في الصين؛ بسبب الأضرار الجانبية الناجمة عن قرار أميركا بشأن هواوي.

ويُمثل منع بيع أجهزة آيفون في الصين سيمثل سيناريو ” الحالة القصوى ” لكيفية اندلاع الحرب التجارية بين البلدين.