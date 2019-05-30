هواوي وآيفون.. مؤشرات باندلاع حرب تجارية بين أمريكا والصين
أُثيرت بعض التوقعات مؤخرًا بتراجع شركة ” أبل ” الأمريكية، وذلك في حال أقدمت الصين على حظر شراء أجهزة ” آيفون ” .
وعن ذلك، أوضحت مصادر أن أرباح ” أبل ” تواجه خطر تراجع أرباحها بنحو 26 في المئةخلال السنة المالية المقبلة 2020، في حال قررت الصين حظر شراء هواتف ” آيفون ” .
حيث ستواجه أنظمة أبل مثل ” آيباد وآيفون وماك ” خطر حظر الطلب عليها في الصين؛ بسبب الأضرار الجانبية الناجمة عن قرار أميركا بشأن هواوي.
ويُمثل منع بيع أجهزة آيفون في الصين سيمثل سيناريو ” الحالة القصوى ” لكيفية اندلاع الحرب التجارية بين البلدين.
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 950 ] نشر منذ 3 دقائق
هواوي وآيفون.. مؤشرات باندلاع حرب تجارية بين أمريكا والصين الحديد ما يفله الا الحديد ياترامب التنين الصيني اصبح عملاق التجارة العالمية انصحك ياترامب ان تهدي اللعبة ولا تدخل في مشاكسات وتحدي مع التنين الصيني