مسترهقي الطرق!

كلنا يرى ماقامت به إدراة المرور، من سن أنظمة مرورية جديدة

شديدة اللهجة والحكم في حق من يخالفها، وبفضل الله كثير من مظاهر المخالفات المرورية لم نعد نرها كما كانت في السابق، ولكن مع ذلك لازال هناك فئة من المراهقين، والمسترهقة الذين شابوا بطيشهم، نراهم وكأنهم لايفقهون إلا قليلا..

نخرج من منازلنا آمنين مطئنين وإذ بنا نصارع الموت في الطرق السريعة داخل المدن..

سرعة جنونية– تجاوز– مركبة بلا لوحة- التهديد بالإصطدام- إصطدام مع سبق الإصرار.

متى ينتهي هذا التهور والإرهاب الذي نشهده في مدننا الآمنه،

أما علموا بأن في ذلك تهلكة لهم وللآمنين، وأن الله سبحانه وتعالى حذر من ذلك (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)[البقرة 195]، كما أن هذا التهور يؤدي إلى القتل، وكثير من مرتادوا الطرق السريعة شهدوا حوادث مع سبق الإصرار، وهذا إستهتار بدماء المسلمين، والله سبحانه وتعالى توعد مرتكبي هذا الجرم العظيم، ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾[النساء 93] ..

رسالة إلى كل مسلم، إتق الله في نفسك والمسلمين..

أخيرا.. في كل سنة تشهد مملكتنا الآمنة بفضل الله اسبوعا تقام به حملة مرورية تسمى بـ( أسبوع المرور)، في هذا الأسبوع قل مانرى هذا التمرد والإرهاب، وإن رأينا سرعان مانجدهم بأيدي رجالات المرور، وهنا رسالة لرجالات المرور، (نحن بحاجة إلى سنة مرورية كفيلة بضبط عشرة سنوات تليها) .