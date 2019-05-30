كليات التميز تعلن عن وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض 

الرياض(صدى):

أعلنت شركة كليات التميز عن توافر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، والنساء من حديثي التخرج، وذلك للعمل في مقر الشركة في مدينة الرياض، ومن خلال برنامج التدريب على رأس العمل طاقات وتحت مسمى وظيفي أخصائي المشتريات.

وأشارت إلى شروط الوظيفة المطلوبة وهي أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من حملة الجنسية السعودية، أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في إحدى اختصاصات العلوم الإدارية، أن تنطبق عليهم شروط برنامج تمهير.

وأوضحت أن التقديم على وظائف شركات كليات التميز عن طريق النقر على الرابط التالي:هنا