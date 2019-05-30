تعليق ” الأرصاد ” على نفوق مئات الأسماك في بحيرة سيهات 

نايف السالم(صدى):

ترددت أنباء عن نفوق مئات الأسماك الصغيرة في بحيرة مدينة سيهات بمحافظة القطيف، وبحسب رواية شهود العيان تبين أن بقعة بيضاء كبيرة تشكلت على مساحة واسعة في البحيرة، و لم تعرف بعد أسباب نفوق الأسماك.

ومن جهته، قال مدير هيئة الأرصاد بالمنطقة الشرقية محمد الشهري إنهم لم يتلقوا بلاغاً عن وجود حالات نفوق، موضحا أن الهيئة ستتحرك فوراً بمجرد الحصول على المعلومات، وأنها تتعامل بمسؤولية مع جميع البلاغات التي تتلقاها.

وفي السياق ذاته، قال مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالشرقية نبيل فيتا، إن المركز بعث فريقاً مختصاً جمع عينات عشوائية من الماء والأسماك النافقة؛ للوقوف على أسباب ما حصل، وستخرج النتائج بعد 48 ساعة.

شهدت بحيرة مدينة سيهات في محافظة القطيف أول أمس (الثلاثاء)، نفوق مئات الأسماك الصغيرة على مساحة 200- 300 متر تقريباً، حيث ذكر شهود عيان أن بقعة بيضاء كبيرة تشكلت على مساحة واسعة في البحيرة، فيما لم تعرف بعد أسباب نفوق الأسماك.

وأوضح مدير هيئة الأرصاد بالمنطقة الشرقية محمد الشهري وفقاً لـ “عكاظ”، أنهم لم يتلقوا بلاغاً عن وجود حالات نفوق، وأن الهيئة ستتحرك فوراً بمجرد الحصول على المعلومات، وأنها تتعامل بمسؤولية مع جميع البلاغات التي تتلقاها.

من جانبه، أكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالشرقية نبيل فيتا، أن المركز بعث فريقاً مختصاً جمع عينات عشوائية من الماء والأسماك النافقة؛ للوقوف على أسباب ما حصل، وستخرج النتائج بعد 48 ساعة.