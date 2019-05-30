الجهات الأمنية تعثر على المسنة الكويتية الفاقدة للذاكرة وتعيدها إلى بلدها
نجحت الجهات الأمنية في العثور على المسنة الكويتية التي فقدت في مكة المكرمة وتعاني من فقدان الذاكرة ، وتم إعادتها إلى بلادها وتسليمها لذويها .
وكانت السيدة “66 ” عام برفقة ذويها بمكة إلا انها تاهت عنهم قبل شهرين مما دفعهم لإبلاغ الجهات الأمنية وتحرير محضر عن الواقعة بالشرطة .
وعلى الفور كثفت الشرطة جهود البحث والتحري وتم العثور بالفعل على سيدة كويتية فقدت بطاقتها المدنية وجواز سفرها وتعاني من فقدان الذاكرة ، إذ تم اخطار السلطات الكويتية و نقلها إلى جدة واستصدار وثيقة سفر اضطرارية .
وتم ترحيل السيدة إلى بلدها بعد خضوعها لبعض الأسئلة الروتينية في مثل تلك الحالات .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25917 ] نشر منذ 13 دقيقة
اوكي