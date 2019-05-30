  • الخميس 30

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الجهات الأمنية تعثر على المسنة الكويتية الفاقدة للذاكرة وتعيدها إلى بلدها

الجهات الأمنية تعثر على المسنة الكويتية الفاقدة للذاكرة وتعيدها إلى بلدها

الجهات الأمنية تعثر على المسنة الكويتية الفاقدة للذاكرة وتعيدها إلى بلدها
نايف السالم(صدى):

نجحت الجهات الأمنية في العثور على المسنة الكويتية التي فقدت في مكة المكرمة وتعاني من فقدان الذاكرة ، وتم إعادتها إلى بلادها وتسليمها لذويها .

وكانت السيدة “66 ” عام برفقة ذويها بمكة إلا انها تاهت عنهم قبل شهرين مما دفعهم لإبلاغ الجهات الأمنية وتحرير محضر عن الواقعة بالشرطة .

وعلى الفور كثفت الشرطة جهود البحث والتحري وتم العثور بالفعل على سيدة كويتية فقدت بطاقتها المدنية وجواز سفرها وتعاني من فقدان الذاكرة ، إذ تم اخطار السلطات الكويتية و نقلها إلى جدة واستصدار وثيقة سفر اضطرارية .

وتم ترحيل السيدة إلى بلدها بعد خضوعها لبعض الأسئلة الروتينية في مثل تلك الحالات .


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25917 ] نشر منذ 13 دقيقة

اوكي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *