الجهات الأمنية تعثر على المسنة الكويتية الفاقدة للذاكرة وتعيدها إلى بلدها

نايف السالم(صدى):

نجحت الجهات الأمنية في العثور على المسنة الكويتية التي فقدت في مكة المكرمة وتعاني من فقدان الذاكرة ، وتم إعادتها إلى بلادها وتسليمها لذويها .

وكانت السيدة “66 ” عام برفقة ذويها بمكة إلا انها تاهت عنهم قبل شهرين مما دفعهم لإبلاغ الجهات الأمنية وتحرير محضر عن الواقعة بالشرطة .

وعلى الفور كثفت الشرطة جهود البحث والتحري وتم العثور بالفعل على سيدة كويتية فقدت بطاقتها المدنية وجواز سفرها وتعاني من فقدان الذاكرة ، إذ تم اخطار السلطات الكويتية و نقلها إلى جدة واستصدار وثيقة سفر اضطرارية .

وتم ترحيل السيدة إلى بلدها بعد خضوعها لبعض الأسئلة الروتينية في مثل تلك الحالات .