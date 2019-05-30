” الجبير ” عن عرض إيران الحوار مع جيرانها: هذا الوقت للعمل وليس للكلام

نايف السالم(صدى):

صرح عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بأن المملكة لا ترغب في الحرب مع إيران، إلا أنها لن تتسامح مع أي نشاط تعتبره عدائياً من جانبها في المنطقة.

وعلق ” الجبير ” على عرض إيران الحوار مع جيرانها، قائلاً: ” هذا الوقت للعمل والتحرك وليس للكلام ” .

حيث أشار إلى أن الاجتماعين الطارئين اللذين دعا لهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بيان كبير لإيران.

يٌذكر أن دول منطقة الخليج والدول العربية والمجتمع الدولي يطالبون إيران بعدم العمل على زعزعة الأمن في المنطقة، والتوقف عن دعم الإرهاب.