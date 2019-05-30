طرق عبقرية للتخلص من النمل بدون مبيدات حشرية

أميرة خالد(صدى):

يعتبر النمل في المنزل إزعاجاً لدى الكثيرين عندما ينشط في فصل الصيف؛ حيث أن النباتات بيئة جاذبة للنمل في المنازل التي بها حديقة أو يحرص أصحابها على الاهتمام بالنباتات.

وتبين أن النمل له فوائد عديدة رغم الإزعاج الذي يسببه؛ حيث يقوم بنشر اللقاح والبذور ولعب دور مهم في النظام البيئي للحديقة، مشيرين إلى أن هناك 4 طرق تساعد على التخلص من النمل دون اللجوء للمبيدات أو قتله، أولا.. القهوة:النمل يشبه الإنسان في حساسية الروائح، لذا يمكن تطويق المنطقة المراد إبعاد النمل عنها بالقهوة المطحونة، أو القهوة ذات الحبيبات، كما أن القهوة مفيدة أيضاً للحديقة.

ثانيا.. الأعشاب القوية:اللافندر والعرعر والسرسخ أعشاب ذات روائح قوية تنفر النمل، ويمكن أيضاً الاستعانة بقشر الليمون ومسحوق القرفة والخل والزيوت الطاردة للنمل.

ثالثا.. داخل المنزل:يجب على أصحاب المنازل إحكام إغلاق الأطعمة جيداً والتخلص من الفتات باستمرار، وإذا كنت تربي حيواناً داخل المنزل، فلا تبق طعامه مكشوفاً لفترة طويلة، ومن الجيد أيضاً سد الشروخ في الجدران والنوافذ.

رابعا.. حشرة المن:يتغذى النمل على عسل حشرة المن التي تنشط وتعيش في النباتات، وقد يصل به الحال إلى مساعدتها في الاحتماء من الحيوانات المفترسة، وبالتالي فالتخلص من هذه الحشرة يخلصك من النمل.