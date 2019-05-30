خبير اقتصادي تركي: الحزب الحاكم يحكم بسياسة الضرائب والإتاوات

أنقرة(صدى):

كشف الخبير الاقتصادي إبراهيم قاهفجي، أن فوز حزب العدالة والتنمية ببلدية إسطنبول سيوفر للحزب الحاكم فرصة تنفيذ سياساته، مقابل المزيد من الضرائب والإتاوات من الشعب التركي.

وعن ذلك، قال ” قاهجي ” ساخرًا: ” سيقوم بإجراء مناقصات على أرصفة إسطنبول مع القطاع الخاص، ستصبح الأرصفة بمقابل وستكون أول ضريبة سير في العالم.. أنا أنتظر مثل هذا الإجراء من السيد بن علي ” .

وأشار الخبير الاقتصادي أيضًا إلى الاستثمارات التي أجراها الحزب الحاكم بضمان الخزانة والتي من الممكن أن تؤدي لإفلاس الخزانة التركية، وذلك في حالة عجز السلطات عن سدادها في ظل الأزمة الاقتصادية والديون المتراكمة.

ويأتي ذلك على خلفية السياسات الاستثمارية الفاشلة للحزب الحاكم والتي تأتي على حساب الخزانة التركية، مع التقرير الذي أعدته مجموعة العشرين وأعلنته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تصدرت تركيا المركز الأول للدول الأكثر استيراداً في الربع الأول من العام الحالي.