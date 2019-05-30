فيلانويفا يكشف عن وجهته المقبلة بعد الاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

أكد التشيلي كارلوس فيلانويفا، لاعب الاتحاد ، إن علاقته بالنادي ستنتهي بعدما قضى 3 مواسم وسيعود إلى تشيلي، موضحا أن مواطنه خوسيه لويس سييرا أعاد له الثقة بعد عودته إلى تدريب الفريق خلفا للكرواتي سلافين بيليتش.

وأضاف فيلانويفا: تحدثت مع أسرتي حول مستقبلي، وسأعود إلى تشيلي في الموسم المقبل، كما سمعت عن اهتمام بعض الأندية الأميركية، ولكن لا يوجد عرض ملموس حتى الآن، لكن من الجيد أن هناك أندية كبيرة تفكر في التعاقد معي، وأنا متأكد بأنني لن أحقق ذات الأرقام السابقة، ولكن كل شيء متوقف على العقد ومن المنطقي جدا أن أنظر إلى جميع الاحتمالات.

وعن تجربته في الموسم المنصرم مع اتحاد جدة في الدوري، قال: كان موسما صعبا على الفريق، لم نحقق نتائج جيدة في ترتيب الدوري، وتمكنا من الخروج من دوامة الهبوط قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، وكان ينبغي أن لا نمر بهذه الظروف لأننا فريق كبير.

وأبان: ساعدتني عودة سييرا إلى تدريب الاتحاد، وتمكنت من استعادة توازني ولعب دور ريادي في الفريق، واستطعت تقديم مستويات جيدة معه ولعبت معه في المكان الذي أشعر فيه بالراحة.