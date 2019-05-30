فرنسا.. اعترافات خطيرة للمشتبه به في اعتداءات ليون

باريس(صدى):

كشف مصدر مطلع عن آخر مستجدات التحقيق مع المشبته به الرئيسي في اعتداءات مدينة ليون التي وقعت يوم الجمعة في فرنسا، واسفرت عن اصابة 13 شخص بجروح طفيفة .

واكد ان المتهم ” محمد هشام ” الجزائري الجنسية والذي يبلغ 24 عام ، اعترف بتصميمه للطرد المفخخ بعد توقيفه يوم الإثنين الماضي مع والديه وشقيقه .

وقال مصدر آخر قريب من الملف إن التحقيق سمح بكشف أن المعلومات الوراثية التي وجدت على قطع العبوة التي عثر عليها في مكان الانفجار تعود إلى المشتبه به .

كما اكد انه تم التأكد من عمليات بحث على الإنترنت على اجهزة الشاب مرتبطة بالجهاد وانتاج عبوات ناسفة ، بالإضافة إلى العثور على مادة ” بيروكسيد الأسيتون ” المفجرة .

وكان شاب متخفياً وراء نظارة شمس وقبعه ، قد وضع كيس ورقي يحوي كرات معدنية مام مخبز في شارع للمشاه وقام بالتفجير عبر جهاز عن بعد ستقلاً دراجة هوائية .