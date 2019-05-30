فرنسا.. اعترافات خطيرة للمشتبه به في اعتداءات ليون
كشف مصدر مطلع عن آخر مستجدات التحقيق مع المشبته به الرئيسي في اعتداءات مدينة ليون التي وقعت يوم الجمعة في فرنسا، واسفرت عن اصابة 13 شخص بجروح طفيفة .
واكد ان المتهم ” محمد هشام ” الجزائري الجنسية والذي يبلغ 24 عام ، اعترف بتصميمه للطرد المفخخ بعد توقيفه يوم الإثنين الماضي مع والديه وشقيقه .
وقال مصدر آخر قريب من الملف إن التحقيق سمح بكشف أن المعلومات الوراثية التي وجدت على قطع العبوة التي عثر عليها في مكان الانفجار تعود إلى المشتبه به .
كما اكد انه تم التأكد من عمليات بحث على الإنترنت على اجهزة الشاب مرتبطة بالجهاد وانتاج عبوات ناسفة ، بالإضافة إلى العثور على مادة ” بيروكسيد الأسيتون ” المفجرة .
وكان شاب متخفياً وراء نظارة شمس وقبعه ، قد وضع كيس ورقي يحوي كرات معدنية مام مخبز في شارع للمشاه وقام بالتفجير عبر جهاز عن بعد ستقلاً دراجة هوائية .
اترك تعليقاً