فوائد مذهلة لمضغ العلكة 

لندن(صدى):

قال خبراء منظمة الصحة العالمية إن لمضغ العلكة 8 فوائد مذهلة، أهمها تقوية الذاكرة وتعزيز الأداء العقلي ووظائف الإدراك، وتقليل الجهد باعتبارها بديلا ممتازا للعادات العصبية كقضم الأظافر.

ويستخدم عدد كبير من مدربي الفرق الرياضية العلكة لتخفيف الضغط خلال المباريات، ويساعد تناولها لـ20 دقيقة بعد الوجبات على حماية الأسنان وتقليل طبقة البلاك والترسبات، كما تقلل الحرقة وارتجاع المريء، إذ تزيد إنتاج اللعاب الذي يزيل الحمض بسرعة أكبر، فيما يستعان بعلكة النيكوتين للإقلاع عن التدخين، ولوحظ أن مضغ العلكة يحفز اللعاب ليصل إلى 10 أضعاف المعدل الطبيعي، ما يقلل جفاف الفم.

وتخفف آلام الأذن أثناء السفر بالطائرات خصوصا وقت الإقلاع والهبوط، ناهيك عن إسهامها بقمع الرغبة الشديدة في تناول الطعام، خصوصا المأكولات السكرية التي تؤدي إلى السمنة، ما يعني أنها مهمة في تخفيف الوزن.