  • الخميس 30

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الخبر في صورة
  3. صورة تاريخية لأول قمة إسلامية بمكة في عهد الملك المؤسس

صورة تاريخية لأول قمة إسلامية بمكة في عهد الملك المؤسس

صورة تاريخية لأول قمة إسلامية بمكة في عهد الملك المؤسس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *