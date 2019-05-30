إمارة مكة تكشف عدد الركاب الذين تم نقلهم من وإلى الحرم

نايف السالم(صدى):

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن عدد الركاب الذين تم نقلهم من وإلى المسجد الحرام منذ 30 من شعبان وحتى 23 من رمضان.

حيث بلغ عددهم أكثر من 39.8 مليون راكب عبر النقل الترددي، فيما استوعبت المواقف على مداخل العاصمة المقدسة أكثر من 1.6 مليون مركبة بزيادة 4.11% عن العام الماضي.

أما عن الركاب الذين تم نقلهم من مواقف أجياد المصافي، فقد بلغ عددهم 6.2 ملايين راكب، بينما تم نقل أكثر من 4 ملايين راكب من ساحة باب علي.

كما تم نقل 2.225.088 راكبًا ومن محطة باب الملك عبدالعزيز، أما محطة جرول فنقلت 4.404.263 راكبًا، ومن محطة جبل الكعبة تم نقل 1.547.022 راكبًا.

ومن محطة أجياد تم نقل أكثر من 1.7 مليون راكب، ومحطة شعب عامر 13.515.189 راكبًا، وأخيرًا محطة ريع بخش؛ فقد تم نقل أكثر من 6.1 ملايين راكب.