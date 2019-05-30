بعدما وصفت نفسها بنجمة الخليج الأولى.. بدرية أحمد: ” اللي مو عاجبه البحر عنده “
على الرغم من الهجوم الحاد على الفنانة الإماراتية ” بدرية احمد ” بعدما وصفت نفسها بـ “نجمة الخليج الأولى ” ، إلا انها أصرت على ذلك الوصف .
وقالت عبر موقع ” انستجرام ” : إيش الجدل في الموضوع هذي الحقيقة اللي عاجبه يا مرحبًا واللي مو عاجبه البحر عنده
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وكانت الفنانة الإمارتية قد اطلقت ذلك الوصف على نفسها عبر إذاعة “الفجيرة ” الإماراتية مما سبب هجوم كبير عليها ، فضلاً عما أثارته سابقاً بسبب خلعها للحجاب بعد 5 اشهر فقط من ارتدائه وتعدد زيجاتها من ممثين شباب .
.[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 8 ساعات
هههههههههههههه.
صحيح نجمة الخليج بالاكشن.
يعني نجمة الخليج بالمواقف الغريبه .
يعني مره خالعه الحجاب ومره لابسه الحجاب وبعدين رجعت وخلعته.
ومره متزوجه ومره مطلقه وقبل فتره تزوجت.
ومره مسويه نفسها كااااش ومافيه احد اغنى منها، ومره مسكينه وماعندها ايجار بيتها وماعندها حتى ثلاجه !!!
فعلن نجمة اكشن الخليج!!
انتي جده !
والله ولدك اكبر مني ، وانتي الى الآن طايره في العجه!!