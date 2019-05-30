بعدما وصفت نفسها بنجمة الخليج الأولى.. بدرية أحمد: ” اللي مو عاجبه البحر عنده “

أبو ظبي(صدى):

على الرغم من الهجوم الحاد على الفنانة الإماراتية ” بدرية احمد ” بعدما وصفت نفسها بـ “نجمة الخليج الأولى ” ، إلا انها أصرت على ذلك الوصف .

وقالت عبر موقع ” انستجرام ” : إيش الجدل في الموضوع هذي الحقيقة اللي عاجبه يا مرحبًا واللي مو عاجبه البحر عنده

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وكانت الفنانة الإمارتية قد اطلقت ذلك الوصف على نفسها عبر إذاعة “الفجيرة ” الإماراتية مما سبب هجوم كبير عليها ، فضلاً عما أثارته سابقاً بسبب خلعها للحجاب بعد 5 اشهر فقط من ارتدائه وتعدد زيجاتها من ممثين شباب .