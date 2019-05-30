فنانة خليجية تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان وتكشف مواصفات فتى أحلامها 

خالد الظفيري(صدى):

روت المغنية والممثلة الكويتية نورة العميري تفاصيل عن إصابتها بمرض السرطان، مبينة أنها لم تتحدث عن تلك الفترة سابقًا، لأنها لا تريد أن يأخذ الجمهور حالتها المرضية بتعاطف، فهذه ليست شخصيتها.

وأشارت العمري في مقابلة تلفزيونية ببرنامج «خليك صالح»، الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد يوميًا في رمضان، إلى أنها عاشت حياتها بشكل طبيعي كما رغبت منذ إصابتها بالمرض قبل 6 سنوات.

وأضافت: «المرض ابتلاء من الله، والله لا يبتلي إلا من يُحبه.. مررت بحالة نفسية صعبة إلا أني استعدت ثقتي بنفسي وشفيت قبل الموعد المحدد».

وحول مواصفات زوج المستقبل، أوضحت أنها لو أُعجبت بشخص مثل والدها ستتزوجه، بغض النظر عن أيديولوجيته وأمواله. وعن الحُب، قالت إن لغة العيون هي التي تكشف عن الحب الحقيقي؛ لأنها أصدق من القلب، منوهة إلى أنها لا تعيش حالة حب، ولكن إطار الحب من وجهة نظرها يحتاج لترتيب أن يكون هناك بيت وعائلة.

وتابعت: «دخلت مجال الأعمال من خلال العمل في الإكسسوارات منذ 7 سنوات، وبالفعل بيعت كميات كبيرة»، وأضافت مازحة: «شغالة نصب واحتيال من زمان».