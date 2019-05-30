نيسان في مأزق بعد تحالف رينو وفيات كرايسلر

واشنطن(صدى):

تضع الصفقة بين رينو مع مجموعة فيات كرايسلر (FCA) شركة في مشكلة كبيرة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تهميش نيسان في بعض الأسواق.

وتتواجد فيات كرايسلر في الولايات المتحدة بشكل أقوى بكثير من نيسان عندما يتعلق الأمر بفئة البيك أب الصغيرة ستكون أكبر دليل على ذلك، على الرغم من أن نيسان تستثمر كثيراً في إعادة تصميم طراز تيتان لتتمكن من المنافسة، وفي الوقت نفسه، تجاوزت سيارة RAM التابعة لـ FCA مؤخراً سيارة شيفروليه سيلفرادو لتصبح ثاني أكثر بيك أب مبيعاً، وثاني أكثر سيارة مبيعاً بشكل عام في الولايات المتحدة، كما أن هناك مسألة أخرى تتمثل في أن تحالف رينو- FCA يمكن أن يُضعف قدرة نيسان المستقبلية على التفاوض في حال قررت إعادة صياغة وضعها الحالي.

وبذلك فإن التحالف سيخفف من تمثيل الشركة اليابانية في هيكل الشركة الجديدة وبالتالي تخفيض النفوذ الإداري حيث سيكون لدى نيسان عضو واحد فقط من بين 11 عضو من أعضاء مجلس الإدارة كما ذكرت بعض التقارير، إلا أن ذلك سيكون بسبب رفض الشركة اليابانية محاولات رينو في توطيد العلاقات بينهما.

ومن جهته، أوضح كريستوفر ريختر، كبير محللي السيارات لدى CLSA Asia-Pacific Markets: “هذا الأخبار تدل على أن نيسان لن تكون هي الشريك الوحيد لرينو بعد الآن، حيث تبحث رينو عن شريك جديد، وهو الأمر الذي سيغير من ديناميكية تعامل الشركة اليابانية بشكل كبير”، ومن المتوقع حصول كل من نيسان وميتسوبيشي على مليار يورو إضافية عند دخول فيات كرايسلر للتحالف.

وتتطلع FCA من هذا التحالف إلى العمل مع الشركات المتحالفة مع رينو لإضافة قيمة إضافية لجميع أعضاء التحالف، حيث ترى أن ذلك سيكون له فوائد كبيرة لجميع الأطراف.