تاريخ الصلاحية حقيقة أم حيلة لإستنزاف جيوبك بإستمرار.. ” دراسة تجيب “

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة حديثة للمركز الطبي بجامعة ” هرفارد ” والجيش الأمريكي ان 90% من الأدوية والأغذية المعلبة تظل صالحة للإستخدام على مدى 15 عام شرط ان تحفظ جيداً .

واكدت الدراسة ان تغيير لون الأطعمة لا يعني انها ضارة او سامة ، مشيرة إلى ان تاريخ الصنع والصلاحية مجرد إلزام من جانب هيئة الغذاء والدواء منذ عام 1979 م .

كما اوضحت انه لاخطر من الأدوية إذا تم حفظها في درجة حرارة باردة إلا ان فاعليتها فقط تقل دون ان تسبب تسمم او مخاطر صحية عدا : الأنسولين والمضادات الحيوية ، والنتروجلسرين ، والتتراسايكلين .

ولفتت الدراسة ان تاريخ الصلاحية في كثير من الأحيان يكون حيلة تسويقية لإجبارك على شراء سلع جديدة واستنزاف جيوبك .