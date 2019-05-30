” العمل ” تدرس ملاحظات ” الإستقدام ” عن العقد الموحد واقتراح بإنشاء شركات إيواء للعمالة
وافقت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على طلب مكاتب الإستقدام بدراسة ملاحظات العقد الموحد لخدمات التوسط لإستقدام العمالة المنزلية وذلك قبل تطبيقه في يوليو المقبل .
جاء ذلك استجابة لمناقشات قيادات الوزارة امس الأربعاء مع مكاتب المنطقة الشرقية خلال الإجتماع الموسع الذي عقد في غرفة التجارة والصناعة بالشرقية .
وكان 700 مكتب قد رفع خطاب للوزارة اول امس ” الثلاثاء ” للكشف عن ملاحظاتهم عن العقد الموحد ، مما جعلهم يؤكدون شكرهم لتلبية الوزارة لعقد الإجتماع ومناقشة الملاحظات على مدى 4 ساعات .
وأثمر الإجتماع عن اقتراح بإنشاء شركة ” إيواء للعمالة ” من خلال مساهمة مكاتب الإستقدام كشريك او التعاقد كعميل ، على ان تكون المرحلة الأولى 4 شركات في اكثر من منطقة بالمملكة ، علماً بأن المنطقة الشرقية وحدها تستقبل عدد يصل إلى 100 عاملة يومياً .
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