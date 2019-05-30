” العمل ” تدرس ملاحظات ” الإستقدام ” عن العقد الموحد واقتراح بإنشاء شركات إيواء للعمالة

حمود العنزي(صدى):

وافقت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على طلب مكاتب الإستقدام بدراسة ملاحظات العقد الموحد لخدمات التوسط لإستقدام العمالة المنزلية وذلك قبل تطبيقه في يوليو المقبل .

جاء ذلك استجابة لمناقشات قيادات الوزارة امس الأربعاء مع مكاتب المنطقة الشرقية خلال الإجتماع الموسع الذي عقد في غرفة التجارة والصناعة بالشرقية .

وكان 700 مكتب قد رفع خطاب للوزارة اول امس ” الثلاثاء ” للكشف عن ملاحظاتهم عن العقد الموحد ، مما جعلهم يؤكدون شكرهم لتلبية الوزارة لعقد الإجتماع ومناقشة الملاحظات على مدى 4 ساعات .

وأثمر الإجتماع عن اقتراح بإنشاء شركة ” إيواء للعمالة ” من خلال مساهمة مكاتب الإستقدام كشريك او التعاقد كعميل ، على ان تكون المرحلة الأولى 4 شركات في اكثر من منطقة بالمملكة ، علماً بأن المنطقة الشرقية وحدها تستقبل عدد يصل إلى 100 عاملة يومياً .