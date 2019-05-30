” العجلان ” يحذر المستثمرين من ضخ أموالهم في تركيا ويؤكد عداوتها للمملكة

علي القحطاني(صدى):

حذر رئيس الغرفة التجارية بالرياض عجلان العجلان من الإستثمار او السياحة في تركيا بعد الأضرار الإقتصادية التي تتعمد حكومة “اردوغان ” الحاقها بالسعوديين تأكيداً على عداوتها للمملكة .

وقال “العجلان ” في تغريدة له عبر ” تويتر ” : الخطابات والحملات العدائية المنظمة التي تتبناها الحكومة التركية ضد المملكة اصبحت واضحة للجميع .

وأضاف : اليوم اقولها بكل صراحة ، الحكومة التركية الحالية بقيادة أردوغان هب عدو للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها ” ، مؤكداً على ضرورة وضع رؤوس الأموال في مكانها الصحيح .