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” العجلان ” يحذر المستثمرين من ضخ أموالهم في تركيا ويؤكد عداوتها للمملكة

” العجلان ” يحذر المستثمرين من ضخ أموالهم في تركيا ويؤكد عداوتها للمملكة
علي القحطاني(صدى):

حذر رئيس الغرفة التجارية بالرياض عجلان العجلان من الإستثمار او السياحة في تركيا بعد الأضرار الإقتصادية التي تتعمد حكومة “اردوغان ” الحاقها بالسعوديين تأكيداً على عداوتها للمملكة .

وقال “العجلان ” في تغريدة له عبر ” تويتر ” : الخطابات والحملات العدائية المنظمة التي تتبناها الحكومة التركية ضد المملكة اصبحت واضحة للجميع .

وأضاف : اليوم اقولها بكل صراحة ، الحكومة التركية الحالية بقيادة أردوغان هب عدو للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها ” ، مؤكداً على ضرورة وضع رؤوس الأموال في مكانها الصحيح .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5339 ] نشر منذ 10 ساعات

يا ريتهم يفهمون هادا الكلام البعض للاسف يمجد اردوغان علي انه منفذ الأسلام

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