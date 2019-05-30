وفاء الكيلاني تتجاهل مسلسل زوجها وتؤكد تفضيلها لنجوم آخرين في رمضان

القاهرة(صدى):

على الرغم من الفنان ” تيم حسن ” زوج الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني من اهم ابطال الأعمال الفنية التي تعرض في رمضان الجاري من خلال مسلسله “الهيبة ” إلا انها تجاهلت تماماً الحديث عنه او تقييمه .

واكدت “الكيلاني ” على اعجابها الشديد بمسلسل ” زي الشمس ” الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية ” دينا الشربيني ” .

وقالت عبر ” تويتر ” : زي الشمس من أجمل مسلسلات رمضان السّنة دي سيناريو وحوار وإخراج وأداء ترفع له القبعة .

واضافت : دينا الشربيني الرائعة بأدائها السّهل الممتنع، صدق الأداء عند ريهام عبد الغفور وطبيعية أحمد داوود، وإقناع أحمد السّعدني، والقديرة سوسن بدر بتلقائيتها التي تدرس، والأطفال الجمال أمتعتونا

ولم تتطرق ” الكيلاني ” إلى مسلسل ” تيًم ” وهو ما أثار الجدل بين المتابعين خاصةً وانها لم تحضر اي من تصوير مشاهده وفق ما صرحت به “سيرين عبد النور ” بطلة المسلسل .