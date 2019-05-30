مركز الزهراء بمكة يستقبل معتمرات من المغرب

رشيدة المطيري (صدى):

استقبل مركز حي الزهراء الإجتماعي بمكة المكرمة يوم ٢٤/ ٩ / ١٤٤٠ هجري، وفد من معتمرات وتم الاحتفاء بهن وعمل برنامج ترفيهي لهن، ووزعت عليهن الهدايا والورود وماء زمزم كما تناولوا طعام السحور.

حضر اللقاء مديرة القسم النسائي مركز حي الزهراء الإجتماعي الأستاذة فائقة البركاتي وعضوات مجلس الإدارة نسرين مكي، شفاء العميري، وعضوة الشرف حنان جابر، كما حضر متطوعات من فريق قربي التطوعي، وأيضا الفنانة التشكيلية ليلي مداح مع مجموعة من الفنانات المشاركات بلوحاتهن في معرض رمضانيات الذي نال إعجاب المعتمرات وأخذوا صور تذكارية بالقرب من اللوحات واعجبوا بفتيات مكة ودعوا بالخير لكل القائمين على حفل الإستقبال ، نسأل الله أن يجعله عملا صالحا متقبلا سرورا ندخله على قلب مسلم.