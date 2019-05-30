قبل فوات الآوان.. تعرف على أطعمة تمنع تساقط الشعر وتحارب الصلع
يعد تساقط الشعر من ابرز المشاكل التي تواجه الرجال والنساء على السواء إلا انها تمثل مشكلة اكبر لدى المرأة .
وكشف الأطباء ان تساقط الشعر قد يكون نتيجة للقلق والتوتر لذا ينبغي الحفاظ على التوازن النفسي ، او يكون نتيجة لنقص بعض الفيتامينات ، لذا يجب التركيز على التالي :
1- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين “أ” مثل البطاطا ووالجزر والشمًام .
2- تناول الحمضيات والجوافة لإحتوائها على فيتامين ” سي “.
3- الإهتمام بالحصول على القدر الكافي من فيتامين “ب” والذي يمنع تقصف الشعر وبوجد بوفرة في البيض .
4- تناول الدجاج والمشروم والسالمون والسردين المعلب لإحتوائهم على فيتامين “د” الهام للشعر .
5- ويعتبر فيتامين ” إي ” هو اقلهم اهمية ولكنه لا غني عنه ايضاً لأنه يعزز فروة الرأس ويوجد في الأوفوكادوا والمكسرات .
وينصح الأطباء بتدليك فروة الرأس مع بعض المغذيات لتنشيط الدورة الدموية وتقوية بصيلات الشعر .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74883 ] نشر منذ 54 دقيقة
ممتاز ,,