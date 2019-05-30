قبل فوات الآوان.. تعرف على أطعمة تمنع تساقط الشعر وتحارب الصلع

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعد تساقط الشعر من ابرز المشاكل التي تواجه الرجال والنساء على السواء إلا انها تمثل مشكلة اكبر لدى المرأة .

وكشف الأطباء ان تساقط الشعر قد يكون نتيجة للقلق والتوتر لذا ينبغي الحفاظ على التوازن النفسي ، او يكون نتيجة لنقص بعض الفيتامينات ، لذا يجب التركيز على التالي :

1- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين “أ” مثل البطاطا ووالجزر والشمًام .

2- تناول الحمضيات والجوافة لإحتوائها على فيتامين ” سي “.

3- الإهتمام بالحصول على القدر الكافي من فيتامين “ب” والذي يمنع تقصف الشعر وبوجد بوفرة في البيض .

4- تناول الدجاج والمشروم والسالمون والسردين المعلب لإحتوائهم على فيتامين “د” الهام للشعر .

5- ويعتبر فيتامين ” إي ” هو اقلهم اهمية ولكنه لا غني عنه ايضاً لأنه يعزز فروة الرأس ويوجد في الأوفوكادوا والمكسرات .

وينصح الأطباء بتدليك فروة الرأس مع بعض المغذيات لتنشيط الدورة الدموية وتقوية بصيلات الشعر .