بالفيديو.. أمن الدولة يحذر من بث الكراهية والفرقة بين أبناء الوطن عبر وسائل التواصل 

الرياض(صدى):

حذرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة من بث الكراهية او الفرقة بين ابناء الوطن وقبائله من خلال سلوكيات خاطئة عبر وسائل التواصل الإجتماعي .

وأكدت في فيديو توعوي أن هناك من يعزف على وتر القبيلة او اللهجة او حتى التعصب الرياضي بهدف زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية .

وأشارت إلى هؤلاء الأشخاص قد يكونوا ساعين إلى شهرة او زيادة عدد المتابعين او انهم مندسين للتفرقة بين ابناء الوطن لذا ينبغي عدم مساعدتهم بالترويج لتلك المقاطع .

كما نبهت على الحق القانوني لرفع دعوى ضد من اساء الي اي شخص او قبيلته ، مؤكدة على ضرورة نشر التوعية بالوحدة الإجتماعية والإنسانية التي دعا لها الدين الإسلامي قبل اي شئ .