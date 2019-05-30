بالفيديو.. أمن الدولة يحذر من بث الكراهية والفرقة بين أبناء الوطن عبر وسائل التواصل
حذرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة من بث الكراهية او الفرقة بين ابناء الوطن وقبائله من خلال سلوكيات خاطئة عبر وسائل التواصل الإجتماعي .
وأكدت في فيديو توعوي أن هناك من يعزف على وتر القبيلة او اللهجة او حتى التعصب الرياضي بهدف زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية .
وأشارت إلى هؤلاء الأشخاص قد يكونوا ساعين إلى شهرة او زيادة عدد المتابعين او انهم مندسين للتفرقة بين ابناء الوطن لذا ينبغي عدم مساعدتهم بالترويج لتلك المقاطع .
كما نبهت على الحق القانوني لرفع دعوى ضد من اساء الي اي شخص او قبيلته ، مؤكدة على ضرورة نشر التوعية بالوحدة الإجتماعية والإنسانية التي دعا لها الدين الإسلامي قبل اي شئ .
#العنصرية والكراهية والفرقة والحقد والإقصاء كلها أعداء الأديان والأوطان والإنسانية، وهي سلوكيات متطرفة تسعى إلى زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، ووسائل التواصل ساعدت في بثها والترويج لها، فلا تكن عوناً على نشرها، الامن والسلام في تعريتها، ومواجهة دعاتها من أي تجاه كانوا. pic.twitter.com/VTRfRQMyI3
— الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة (@ce_pss) March 25, 2019
اترك تعليقاً