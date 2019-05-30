مواطن يوثق 300 صورة لـ ” الأبعاد غير المرئية ” للمسجد النبوي خلال 7 أعوام

نايف السالم(صدى):

مشاهد جليلة ولقطات كانت خفية على أعين الزائرين للمسجد النبوي الشريف تبعث على نفوس المسلمين رغية ملحة في استكشاف اركانه المقدسة في رحلات متعددة ، انها صور وثقها المصور السعودي ” أمين قيصران ” ابن المدينة المنورة في رحلة استغرقت 7 سنوات .

وتمكن ” قيصران ” من وضع تلك الصو رفي كتاب بمثابة ديوان فوتوغرافي تحت مسمى “الأبعاد غير المرئية” للمسجد النبوي حيث يتكون من 300 صورة مختلفة .

وقال ” قيصران ” تعليقاً عليه : في كل مرة أذهب بها إلى المسجد النبوي، أرى جوانب لم تُوثق، بالإضافة إلى جمال خفي، وتفاصيل، وزخارف لم تظهر سابقاً، إذ كان هنالك حاجة مُلحة في داخلي، أنه يجب أن أعمل على ديوان فوتوغرافي يُظهر هذه التفاصيلوفقاً لـ”سي ان ان عربية “.

ومن ضمن الصور المبهرة والعظيمة ظهور القمر جلياً بين منارتي المسجد النبوي في مشهد لن يتكرر قبل عام 2034 كما يؤكد الكاتب ، بالإضافة لصور العمال المجتهدين في تنظيف ثريات المسجد ،والمصلين ، ومعالم عدة .