حيل سهلة وفعًالة لتخزين الخضراوات والفاكهة طازجة في الصيف

أميرة خالد(صدى):

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ، تتعرض الخضراوات والفاكهة للتلف سريعاً وتضرين لحفظها في الفريزر او محلول ملحى .

وكشف خبراء التغذية عن افكار لحفظ الخضراوات والفاكهة التي ترغبين في تخزينها وفي نفس الوقت بقائها طازجة ، وهي كالتالي :

1- الفلفل بجميع انواعه : يمكن فرمه او تقطيعه ووضعه في برطمان محكم الغلق مع اضافة الملح ليكون جاهز لتتبيل اللحوم او اي استعمال آخر .

2- الذرة : يمكن تفصيصها ووضعها في اكياس محكمة دون هواء واضافتها للسلطة او الشوربة .

3- البامية : فقط قومي بتنظيفها كالعادة وإزالة الزوائد منها مع وضع الطماطم معها لتكون وجبة جاهزة على الطهي .

4- ويمكن حفظ الفاكهة سريعة التلف كالخوخ بعد تقشرها ورشها بقليل من السكر وحفظظها ايضاً في اكياس مفرغة من الهواء لتكون جاهزة لسلطة الفواكهة او التزيين .