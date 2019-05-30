  • الخميس 30

    مايو

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. حيل سهلة وفعًالة لتخزين الخضراوات والفاكهة طازجة في الصيف

حيل سهلة وفعًالة لتخزين الخضراوات والفاكهة طازجة في الصيف

حيل سهلة وفعًالة لتخزين الخضراوات والفاكهة طازجة في الصيف
أميرة خالد(صدى):

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ، تتعرض الخضراوات والفاكهة للتلف سريعاً وتضرين لحفظها في الفريزر او محلول ملحى .

وكشف خبراء التغذية عن افكار لحفظ الخضراوات والفاكهة التي ترغبين في تخزينها وفي نفس الوقت بقائها طازجة ، وهي كالتالي :

1- الفلفل بجميع انواعه : يمكن فرمه او تقطيعه ووضعه في برطمان محكم الغلق مع اضافة الملح ليكون جاهز لتتبيل اللحوم او اي استعمال آخر .

2- الذرة : يمكن تفصيصها ووضعها في اكياس محكمة دون هواء واضافتها للسلطة او الشوربة .

3- البامية : فقط قومي بتنظيفها كالعادة وإزالة الزوائد منها مع وضع الطماطم معها لتكون وجبة جاهزة على الطهي .

4- ويمكن حفظ الفاكهة سريعة التلف كالخوخ بعد تقشرها ورشها بقليل من السكر وحفظظها ايضاً في اكياس مفرغة من الهواء لتكون جاهزة لسلطة الفواكهة او التزيين .

 

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *