لحملة الثانوية العامة..وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الشهادة الثانوية العامة وما فوق.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة بمسمى ” مساعد إداري أول ” ، و ” اخصائي تقارير طبية ” .

وفيما يلي شروط الوظائف:

مساعد إداري أول

يشترط أن يكون المتقدمين من حملة درجة الدبلوم في دراسات السكرتارية، أو أي تخصص آخر ذو صلة من المعاهد المعتمدة، وخبرة لا تقل عن 6 أعوام في السكرتارية.

أخصائي تقارير طبية

أن يكون المتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة مع الخبرة التي لا تقل عن 5 أعوام في التقارير الطبية، أو السجلات الطبية، أوحاصلين على شهادة الدبلوم مع الخبرة لمدة عامين في اختصاص السجلات الطبية، أو إدارة المستشفيات، أو ما يعادلها، من إحدى المعاهد المعتمدة، مع خبرة عامين في التقارير الطبية، أو السجلات الطبية.

ويمكن التقديم على الوظائف من هنــــــــا..