لحديثي التخرج من الجنسين..وظائف شاغرة بهيئة المحاسبين القانونيين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من حديثي التخرج، ولأصحاب الخبرات من حملة شهادة البكالوريوس، للعمل في مدن الرياض، والدمام.

وفيما يلي مسميات الوظائف الشاغرة وشروطها:

فاحص – وظيفتان – للرجال والنساء

شرط أن يكون المتقدمين من حملة شهادة البكالوريوس في المحاسبة، والخبرة لا تقل عن 4 أعوام في مكاتب المراجعة، وإجادة اللغة الإنجليزية.

مدير مراجعة – للرجال في مدينة الدمام

شرط أن يكون المتقدمين من حملة شهادة البكالوريوس في اختصاص المالية، أو المحاسبة، والخبرة لا تقل عن 5 أعوام، إضافة إلى المعرفة ببرامج الاكسل، واللغة الإنجليزية.

مساعد مراجع – للنساء فقط، وظيفتان في مدينة الدمام

شرط أن يكون المتقدمين من حملة شهادة البكالوريوس في المالية، أو المحاسبة، ولا يشترط وجود أي خبرات سابقة، إضافة إلى المعرفة ببرامج الوورد، والاكسل.

أخصائية موارد بشرية – للنساء فقط في مدينة الرياض

شرط أن تكون المتقدمات من حملة شهادة البكالوريوس في اختصاص الموارد البشرية، وخبرة لا تقل عن عام.

للتقديم على الوظائف الخاصة بالهيئة: هنـــــــــــــــــــا

الوظائف الخاصة بمكتب المحاسبة: هنــــــــــــــا