بالفيديو.. حطام صواريخ الحوثي بمدخل الصالة الملكية لعرضها أمام الوفود عند وصولهم

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، استعراض عددا من حطام صواريخ ميلشيا الحوثي الإرهابية، التي أطلقتها على المملكة، وذلك بمدخل الصالة الملكية، لعرضها على الوفود العربية والإسلامية الآتية إلى قمم مكة المكرمة.

وأظهر المقطع تجهيز معرض لحطام الصواريخ الإيرانية والدرونز والقوارب المسيرة، والأسلحة التي هاجمت فيها الجماعة أراضي المملكة.

وتم وضع المعرض في مدخل الصالة الملكية، حيث يمر ملوك ورؤساء الدول والوفود، ومرافقوهم من دبلوماسيين وأمنين وإعلاميين، ويشرح لهم محتويات المعرض المتحدث الرسمي العسكري للتحالف، تركي بن صالح المالكي.

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