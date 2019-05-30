بالفيديو.. حطام صواريخ الحوثي بمدخل الصالة الملكية لعرضها أمام الوفود عند وصولهم
وثق مقطع فيديو، استعراض عددا من حطام صواريخ ميلشيا الحوثي الإرهابية، التي أطلقتها على المملكة، وذلك بمدخل الصالة الملكية، لعرضها على الوفود العربية والإسلامية الآتية إلى قمم مكة المكرمة.
وأظهر المقطع تجهيز معرض لحطام الصواريخ الإيرانية والدرونز والقوارب المسيرة، والأسلحة التي هاجمت فيها الجماعة أراضي المملكة.
وتم وضع المعرض في مدخل الصالة الملكية، حيث يمر ملوك ورؤساء الدول والوفود، ومرافقوهم من دبلوماسيين وأمنين وإعلاميين، ويشرح لهم محتويات المعرض المتحدث الرسمي العسكري للتحالف، تركي بن صالح المالكي.
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https://twitter.com/a_albander/status/1133900372219707393
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74876 ] نشر منذ 43 دقيقة
مالها داعي ,, ايش الهدف من هذا ..؟؟
,, راح يقلب القصد من عرضها الى غير القصد المؤمَّل عرضها من اجله ـ اقل مافيها السخريه على القنوات المغرضه ..
.. الحقيقه انا احس باالصدمة المخجله ، اذا كان هاالخبر صحيح ,,