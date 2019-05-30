 راقصة تبتز ثلاثيني بمقطع مخل بعدما قرر إنهاء علاقته بها!

أبوظبي(صدى):

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، قرارًا بحبس وإبعاد ” راقصة ” من جنسية عربية، لمدة ثلاثة أشهر، بتهمة ابتزاز رجل خليجي بصور ومقاطع ” جنسية ” جمعتهما سوياً.

وكانت المتهمة قد هددت المجني عليه بفضحه لدى أسرته إذا لم يعد علاقته بها مجدداً بعدما قطعها.

ووجهت النيابة العامة في دبي للراقصة تهمة ارتكاب جنايتي التهديد لحمل شخص على القيام بفعل بإسناد أمور خادشة للشرف باستخدام وسيلة تقنية المعلومات والإساءة للذات الإلهية.

وأوضح المجني عليه، أنه تعرف إلى المتهمة وربطتهما علاقة صداقة وتوطدت، وتعرفت إلى كل أفراد أسرته حتى عرض عليها الارتباط بشرط التوقف عن ممارسة عملها، والإقلاع عن تعاطي المشروبات الكحولية، لكنها لم تلتزم فقطع علاقته بها.