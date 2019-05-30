العجلان: أي سياحة سعودية في تركيا يعتبر دعمًا لـ ” العدو “

عادل الحربي(صدى):

أكد رئيس الغرفة التجارية بالرياض عجلان العجلان، أمس الأربعاء، أن الحكومة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان هي عدو للمملكة وقيادتها وشعبها.

وقال العجلان: ” الخطابات والحملات العدائية المنظمة التي تتبناها الحكومة التركية ضد المملكة، أصبحت واضحة للجميع ” .

وتابع: ” اليوم أقولها بكل صراحة الحكومة التركية الحالية بقيادة أردوغان هي عدو للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها ” .

وشدد على ضرورة منع السفر أو الاستثمار في تركيا قائلا: ” أي استثمار أو سياحة سعودية في تركيا هو دعم لهذا العدو ” .