العجلان: أي سياحة سعودية في تركيا يعتبر دعمًا لـ ” العدو “
أكد رئيس الغرفة التجارية بالرياض عجلان العجلان، أمس الأربعاء، أن الحكومة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان هي عدو للمملكة وقيادتها وشعبها.
وقال العجلان: ” الخطابات والحملات العدائية المنظمة التي تتبناها الحكومة التركية ضد المملكة، أصبحت واضحة للجميع ” .
وتابع: ” اليوم أقولها بكل صراحة الحكومة التركية الحالية بقيادة أردوغان هي عدو للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها ” .
وشدد على ضرورة منع السفر أو الاستثمار في تركيا قائلا: ” أي استثمار أو سياحة سعودية في تركيا هو دعم لهذا العدو ” .
ابو عواد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 50 دقيقة
طيب اطلب منك طلب ساعدني استرد التذكره من العربيه مهو ممنوع وبس لا تساعدنا ولاشي