” المنشطات ” تصدر قرارًا تأديبيًا بإيقاف لاعبين 4 سنوات

ماجد محمد(صدى):

قررت اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات، أمس الأربعاء، إيقاف لاعبي الهلال وجدة للكرة الطائرة ورفع الأثقال عبدالعزيز حميدان ،وعصام الشمراني لمدة 4 سنوات.

وجاء قرار اللجنة على خلفية وجود عناصر من مواد محظورة في العينة التي أخذت من اللاعبين للتحليل بمختبر في سويسرا.

وأشارت اللجنة إلى أن القرارين قابلان للاستئناف عليهما خلال 21 يوماً من تاريخ إصدارهما.

ولفتت إلى أنه سيتم إلغاء جميع النقاط والنتائج والميداليات والحوافز التي حصل عليها اللاعب الشمراني خلال بطولة المملكة للأندية لرفع الأثقال.