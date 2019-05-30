اللباد: مقتل ” الجيراني ” جريمة شنيعة..والمديفر يرد: أنت أحد أسباب ما حدث

عادل الحربي(صدى):

أكد عادل اللباد أحد داعمي الحراك الشيعي بالقطيف ومؤلف كتاب ” الانقلاب ” ،أن واقعة قتل القاضي الشيخ محمد الجيراني، حدث مؤسف وظاهرة جديدة على المجتمع القطيفي.

وقال اللباد خلال لقاءه ببرنامج ” الليوان ” : ” ما حدث للشيخ الجيراني جريمة شنيعة ” ليرد عليه الإعلامي عبد الله المديفر قائلا: ” : أنت أحد أسباب ما حدث بشعرك ولسانك وتحريضك ” .

وأجاب اللباد قائلا: ” لا أنكر أنني كنت أحد الأسباب، والكل يخطأ لكن على الإنسان أن يراجع نفسه ” .

يذكر أنه قد عثر على جثة قاضي الأوقاف الشيخ محمد الجيراني، في القطيف في 2017 م، بعد اختطافه بأيادٍ إرهابية.

وكان الجيراني من أبرز الشخصيات في المجتمع القطيفي، بمواقفه الحازمة، في مواجهة السلوكيات الصادرة من بعض الأشخاص، ضد المملكة.

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