الأهلي يغري عموري بـ 25 مليون ريال
كشفت مصادر أن الأمير منصور بن مشعل الداعم الأول لنادي الأهلي، قدم عرضًا ماليًا مغريًا لضم لاعب الهلال عمر عبدالرحمن عموري.
ورصد الأمير منصور بن مشعل مبلغ 25 مليون ريال، لضم عموري، فيما لا يزال اللاعب يترقب موقفه مع الهلال في الفترة المقبلة.
يذكر أن عموري قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في أكتوبر الماضي، ما اضطره للخضوع لعملية جراحية، وغاب عن معظم الموسم مع فريقه الهلال الذي انضم إلى صفوفه في صيف العام الماضي قادما من العين الإماراتي.
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زائر[ عدد التعليقات: 3271 ] نشر منذ 19 ساعة
هههههههه من اشوف مكتوب كشف مصدر اضحك
هذي الاخبار مصدرها حسابات في تويتر للاسف
زائر[ عدد التعليقات: 3271 ] نشر منذ 19 ساعة
هههههههه من اشوف مكتوب كشف مصدر اضحك
هذي الاخبار مصدرها حسابات في تويتر للاسف
ضب يحب البراد[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 19 ساعة
يعني لاعب مصاب تدفعون ٢٥ مليون فيه ليه شييرفع الضغط هذا المبلغ يجيب ٤ لاعبين من افريقيا
ماوكلي[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 17 ساعة
لاعب انتهى مشواره للرياضي، قطع الرباط الصليبي اعاقه لن يرجع إلى مستواه وفر فلوسك
واستثمرها في لاعب مهاجم قوي بدنيا وهداف
ابوبدر[ عدد التعليقات: 780 ] نشر منذ 17 ساعة
مصيبة بعض الناس انه يصدق اي شيء. والله لو اسمه فهد وتقول له اسمك غيروه لناصر يصدق. يا حبايب ترى ماهو كل شيء يقال نطير مع اللي قال ونصدق.
الامير منصور بن مشعل تكلم في تصريحه بان السنوات الاخيرة السماسرة ذبحوا الاندية ومنها الاهلي وان مبالغ كبيرة تدفع على لاعبين كبار وبعضهم ما يستحق المبلغ اللي اندفع فيه. فهل من المعقول انه بيروح يدفع لعموري هذا المبلغ الكبير وهو يعرف انه عموري كبر جدي. الهدوء والتفكير بعقلانية قبل تصديق اي شيء.
ولتفترض ان هالشيء حصل بعدها قولوا اللي تبغون.
انا ما اصدق هذا الكلاااام ابدا
زائر[ عدد التعليقات: 558 ] نشر منذ 14 ساعة
٢٥ مليون ريال الحق ياعمري لاتفوتك
ابو غالب[ عدد التعليقات: 1115 ] نشر منذ 8 ساعات
ورصد الأمير منصور بن مشعل مبلغ 25 مليون ريال، لضم عموري، فيما لا يزال اللاعب يترقب موقفه مع الهلال في الفترة المقبلة من خبرتي ياسمو الامير منصور اي لاعب يصاب بالرباط الصليبي لايستطيع العوده لمستوه المعهود وعموري ليست اول مرة يصاب فيها بالرباط قد اصيب بها من قبل اقترح بمبلغ 25 مليون جلب لاعبين مميزين لدعم الاهلي مستقبلا الاهلي بحاجة الي لاعبين شباب مميزين من اندية الدرجة الاولي