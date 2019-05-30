الأهلي يغري عموري بـ 25 مليون ريال

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر أن الأمير منصور بن مشعل الداعم الأول لنادي الأهلي، قدم عرضًا ماليًا مغريًا لضم لاعب الهلال عمر عبدالرحمن عموري.

ورصد الأمير منصور بن مشعل مبلغ 25 مليون ريال، لضم عموري، فيما لا يزال اللاعب يترقب موقفه مع الهلال في الفترة المقبلة.

يذكر أن عموري قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في أكتوبر الماضي، ما اضطره للخضوع لعملية جراحية، وغاب عن معظم الموسم مع فريقه الهلال الذي انضم إلى صفوفه في صيف العام الماضي قادما من العين الإماراتي.

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