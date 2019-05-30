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  3. مصرية خايفة بعد تجربة الطيارة لأول مرة لأداء العمرة

مصرية خايفة بعد تجربة الطيارة لأول مرة لأداء العمرة




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 74857 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يتقبل ,,

,, هذا خوف غريزي لبعض البشر من الإرتفاعات ,,

,, ان شاء الله تصلون وتعتمرون وترجعون باالسلامه ، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 5621 ] نشر منذ 26 دقيقة

الله يتقبل منا ومنها صالح الاعمال

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