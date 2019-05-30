مصرية خايفة بعد تجربة الطيارة لأول مرة لأداء العمرة

الخميس 30
مايو
الله يتقبل ,,
,, هذا خوف غريزي لبعض البشر من الإرتفاعات ,,
,, ان شاء الله تصلون وتعتمرون وترجعون باالسلامه ، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال .. آمين ,,
الله يتقبل منا ومنها صالح الاعمال
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74857 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يتقبل ,,
,, هذا خوف غريزي لبعض البشر من الإرتفاعات ,,
,, ان شاء الله تصلون وتعتمرون وترجعون باالسلامه ، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال .. آمين ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5621 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يتقبل منا ومنها صالح الاعمال