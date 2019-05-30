شكرًا لمن طبخت ينصر السيدات مع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم

سلسبيل سعيد(صدى):

تجدها تتنقل هنا وهناك قبل ساعات من رفع آذان المغرب لتحضر لأسرتها ما لذ وطاب على مائدة رمضان، لتهون عليهم ساعات الصيام بأطباقهم المفضلة، فهذا هو حال كل زوجة وأم.

فالأمهات لا يعشقن المطبخ بقدر عشقهن لأسرتهن ورجالهن، فدائمًا الدافع الأول لهن الذي يجعلهن يتحملن مشقة العمل أثناء الصيام هو حبهم وفطرتهن الداخلية.

ودشن المواطنين مع اقتراب توديع شهر رمضان الكريم وسم ” شكرًا لمن طبخت وأعدت فطوري ” ، عبر منصة ” تويتر ” ، والذي أمطر برسائل الحب والوفاء من الرجال لزوجاتهم، والأبناء لأمهاتهم .

وفي جولة سريعة نرصد أبرز الرسائل التي وجهها المغردون إلى الأمهات والزوجات.

غرد أحد المتابعين: “اخلي مذاكرتي علشان اساعد امي، اتهاوش مع امي في قلي السنبوسة علشان ماتنحرق ولا يمسها شي وهي بنفس الوقت تجادلني علشاني، اجلس ساعات بالمطبخ علشان اخفف عليها الوقفة الطويلة، الله لايحرمني منك.. يارب يدينك ماتمسها النار يانور عيني ” .

وقال أخر: ” شكراً لكل امرأة تعبت لتجهيز مائدة الافطار و السحور.. شكراً لكل أم شكراً لكل زوجة.. شكراً لكل أخت شكراً لكل بنت.. نسأل الله أن يكتب لكم الأجر في تعبكم و إفطار صائم، لا نستغني عنكم ابد بارك الله فيكم ” .

ووجه أخر رسالة قائلًا: ” اللوم الذاتي حين أرى والدتي وشقيقتي في انهماك تام باعداد الفطور وانا متبطح بالصالة مثل باقي الشباب هذا اللوم اجبرني على المشاركة معهم وتطور الامر معي من تقطيع الطماطم الى لف السمبوسة باحترافية وعمل بعض الفطائر ” .

وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل النساء وتضحياتهن، إلا أنه كالعادة دخل بعض الرجال في الصورة ليطالبون بحقوقهم، فقال أحدهم : ” سبحان الله ما أتذكرتوا اللي اتهجول و جاب الطلبات للبيت و هو لو يوم واحد وقف يجيب الطلبات كان وقف المطبخ بكبره ” .

وأضاف أخر: ” ولا ننسى نشكر من يتعب طوال العام ليوفر لأسرته احتياجتها من أكل وشرب وملابس وسداد فواتير وايجار منزل وعلاج وتوفير سُبل الراحة لهذه الأسرة ” .