الميركاتو الصيفي 2019.. هازارد يودع تشيلسي: أريد تحدي جديد

طلال الغامدي(صدى):

يبدو أن ريال مدريد أتم بالفعل صفقته الأقوى في الميركاتو الصيفي 2019، حيث ودع اللاعب هازارد، اليوم الخميس، جماهير نادي تشيلسي الإنجليزي عقب تتويجه بلقب الدوري الأوروبي على حساب الأرسنال.

ووجه صحفي سؤال إلى هازارد قائلًا : ” هل هو الوداع! ” ، ليرد اللاعب البلجيكي : ” نعم انه الوداع ، لقد لعبت في البريميرليج لمدة سبع سنوات ، واعتقد انه الوقت اريد تحدي جديد ” ، ليؤكد انتقاله إلى صفوف ريال مدريد في الانتقالات الصيفية 2019.

يذكر أن من المنتظر أن يعلن نادي ريال مدريد الإسباني انتقال هازارد رسميًا إلى الملكي الإثنين المقبل.

وحاولت إدارة تشيلسي إقناع هازارد للتجديد مع البلوز، إلا أنه رفض الاستمرار، معلنًا رغبته في الانتقال إلى نادي أخر.

تجدر الإشارة إلى أن نادي تشيلسي اقتنص لقب الدوري الاوروبي برباعية في شباك الأرسنال مقابل هدف واحد.