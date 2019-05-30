مصرع عشريني أطلق الرصاص على نفسه في عفيف

عادل الحربي(صدى):

أطلق شاب عشريني الرصاص على نفسه بالخطأ في عفيف، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وكانت البداية ، عندما وورد إلى شرطة محافظة مهد الذهب بلاغًا يفيد بإصابة عشريني بطلق ناري، وتم نقله على الفور إلى المستشفى ،ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن قال المصاب إنه السبب في إصابته.

وقالت مستشفى عفيف العام إنها استقبلت العشريني الذي كان يعاني من إصابة بطلق ناري فوق القلب، وتلقى فور وصوله الإسعافات اللازمة، وأُدخل قسم العناية الفائقة، ثم تدهورت صحته بعد ساعات، وتوفى.