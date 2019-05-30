مصرع عشريني أطلق الرصاص على نفسه في عفيف
أطلق شاب عشريني الرصاص على نفسه بالخطأ في عفيف، مما أسفر عن وفاته في الحال.
وكانت البداية ، عندما وورد إلى شرطة محافظة مهد الذهب بلاغًا يفيد بإصابة عشريني بطلق ناري، وتم نقله على الفور إلى المستشفى ،ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن قال المصاب إنه السبب في إصابته.
وقالت مستشفى عفيف العام إنها استقبلت العشريني الذي كان يعاني من إصابة بطلق ناري فوق القلب، وتلقى فور وصوله الإسعافات اللازمة، وأُدخل قسم العناية الفائقة، ثم تدهورت صحته بعد ساعات، وتوفى.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74876 ] نشر منذ 8 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5739 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يرحمه ويغفرله ،،
وأحسن الله عزاءأهله وعظم أجرهم. .؟؟
الحربي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمك يا الزميل محمد نوار العتيبي
.[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يرحمه.
وش جاب السلاح عنده الله يرحمه!!!
هاذي الاسلحه واقتنائها وما تجيب.
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين.