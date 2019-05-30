الذايدي : ما يحدث الان في الهلال يحدث لأول مره في تاريخ النادي

الخميس 30
مايو
والله يالذايدي على العموم انت تعرف وانا اعرف والكل يعرف من سحب البطولات من الهلال وتدخل حتى في وضعه الداخلي .. حتتى تشكيلة الفريق في المباريات بداها تركي وتعرف وتعرفون ونحن نعرف وكل الجماهير الرياضية
لكن العجيب والغريب هو صمت إدارة الهلال الثانية …بقيادة محمد بن فيصل.. والمحتفل بانتصارات من يفوز على الهلال ومشاركتهم فرحتهم…..!!!!!!
والشيء الأكبر والأدهى والأمر هو صمت جميع أعضاء الشرف عماحدث … شيء غريب وعجيب الهلال مستقصد لكن ليش السكوت… ابي الاجابه…………..؟
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فهد العتيبي[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 45 دقيقة
والله يالذايدي على العموم انت تعرف وانا اعرف والكل يعرف من سحب البطولات من الهلال وتدخل حتى في وضعه الداخلي .. حتتى تشكيلة الفريق في المباريات بداها تركي وتعرف وتعرفون ونحن نعرف وكل الجماهير الرياضية
لكن العجيب والغريب هو صمت إدارة الهلال الثانية …بقيادة محمد بن فيصل.. والمحتفل بانتصارات من يفوز على الهلال ومشاركتهم فرحتهم…..!!!!!!
والشيء الأكبر والأدهى والأمر هو صمت جميع أعضاء الشرف عماحدث … شيء غريب وعجيب الهلال مستقصد لكن ليش السكوت… ابي الاجابه…………..؟