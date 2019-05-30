الميركاتو الصيفي 2019.. أخيرا هازارد في الريال.. وبرشلونة يُخيب آمال غريزمان

نواف السالم(صدى):

سيطر ناديي برشلونة وريال مدريد على تطورات الميركاتو الصيفي 2019، حيث يترقب الجميع الصفقات التي سيحصل عليها كلا من الفريقين.

فأنهى نادي ريال مدريد إجراءات التعاقد مع نجم تشيلسي هازارد أخيرًا خلال الميركاتو الصيفي 2019 عقب فترة كبيرة من المحاولات من جانب البلوز لإقناع اللاعب بالتجديد لهم.

وقالت ” آس الإسبانية ” إن هازارد سيدخل إلى صفوف الريال رسميًا الإثنين المقبل، ليصبح الصفقة الأولى للملكي في فترة الميركاتو الصيفي 2019.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد اللاعب مع البلوز في منتصف عام 2020، إلا أن الإدارة فشلت في إقناعه بتجديد عقده برفقة النادي.

وعلى جانب أخر ييعيش النجم غريزمان في حالة من الصدمة بعد معاملة برشلونة له بعد أن أعلن رسميًا رحيله عن أتلتيكو مدريد.

وحتى الأن لم يتلقى غريزمان أي اتصالات من برشلونة، على الرغم من أن اللاعب يوجد على قائمة صفقاتها لـ الميركاتو الصيفي 2019.

وتوصلت البرسا وفقًا لتقارير صحفية مع غريزمان إلى اتفاق على الانتقال إلى البلوغرانا بعقد يستمر لمدة 5 سنوات، على أن يقوم النادي الكتالوني بسداد الشرط الجزائي في عقده والبالغ 120 مليون يورو.