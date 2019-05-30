بالفيديو.. خطة جديدة للصحوة في العاصوف لجمع الأموال لـ ” المجاهدين “

فاطمة المالكي(صدى):

أظهر مقطع فيديو بثته ،قناة ” MBC ” ،من الحلقة 24 من مسلسل العاصوف الجزء الثاني، أعضاء الصحوة وهم مجتمعين لدى أحد زعمائهم لأخذ مشورته، بعد قلة التبرعات؛ نظرًا لملل الناس من كثرة خطب الجهاد، بحسب قول الصحوي سعد الطيان.

وقال الزعيم الصحوي خلال الاجتماع : هنا يجب أن تخاطبون العاطفة لدى العامة، نقول قصص عن الجهاد ونبالغ فيها عن كرامات المجاهيد، حتى لو أننا نقول شيئًا لم يحدث فعلًا عن كراماتهم.

ورد ” سعد ” قائلأ : ” بس يا شيخ حنا كدا نكذب على الناس! ” ، فأجابه الشيخ:أنت تكذب في شيء لا يضيرهم، وهو دفع المال والتصدق به لهدف أسمى وهو الجهاد في سبيل الله ونصرة الدين.

وأعرب ” سعد ” بعد حديث الزعيم الصحوي، عن سعادته قائلًا: ” الله إنها فكرة عظيمة إن شاء الله خطبتي الجمعة المقبلة عن المجاهدين وكراماتهم ” .

وختم الشيخ أبو طلحة، الاجتماع قائلًا له: ” ولا تخلف وتكترث وأنت تحث على الجهاد في أفغانستان ” .