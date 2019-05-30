بالفيديو.. خطة جديدة للصحوة في العاصوف لجمع الأموال لـ ” المجاهدين “
أظهر مقطع فيديو بثته ،قناة ” MBC ” ،من الحلقة 24 من مسلسل العاصوف الجزء الثاني، أعضاء الصحوة وهم مجتمعين لدى أحد زعمائهم لأخذ مشورته، بعد قلة التبرعات؛ نظرًا لملل الناس من كثرة خطب الجهاد، بحسب قول الصحوي سعد الطيان.
وقال الزعيم الصحوي خلال الاجتماع : هنا يجب أن تخاطبون العاطفة لدى العامة، نقول قصص عن الجهاد ونبالغ فيها عن كرامات المجاهيد، حتى لو أننا نقول شيئًا لم يحدث فعلًا عن كراماتهم.
ورد ” سعد ” قائلأ : ” بس يا شيخ حنا كدا نكذب على الناس! ” ، فأجابه الشيخ:أنت تكذب في شيء لا يضيرهم، وهو دفع المال والتصدق به لهدف أسمى وهو الجهاد في سبيل الله ونصرة الدين.
وأعرب ” سعد ” بعد حديث الزعيم الصحوي، عن سعادته قائلًا: ” الله إنها فكرة عظيمة إن شاء الله خطبتي الجمعة المقبلة عن المجاهدين وكراماتهم ” .
وختم الشيخ أبو طلحة، الاجتماع قائلًا له: ” ولا تخلف وتكترث وأنت تحث على الجهاد في أفغانستان ” .
مخاطبة العاطفة عبر كرامات المجاهدين#العاصوف#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/b0sE4UXyvI
— MBC1 (@mbc1) May 29, 2019
سعودي مخضرم[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 3 ساعات
,, الحكومه بنفسها كانت تعلن عبر الصحف الرسمية عن التبرعات والجهاد في افغانستان
محمد[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 1 ساعة
داود الشريان كان سفير المجاهدين ورئيس مجلة بالوقت هذاك يدعم فيه المجاهدين .
نكون واقعين من فكك الاتحاد السوفيتي غير المجاهين و مساعدة امريكا بالاسلحة علي راسهم المجاهد العروف حطاب اقتلوه الروس برسالة مسمومة ماقدرو عليه الا بالسم . الحين انتهى دورهم وتحاربههم امريكا وبعض القنوات
روسيا لا زالت تتذكر الجرح المؤلم علي فقدان امبرطورية الروس وتفكيكها
سرا بقيده[ عدد التعليقات: 2085 ] نشر منذ 31 دقيقة
الحكومه السعودية بأوامر من أميركا ارسلت المتطوعين و سمحت بالتبرع لافغانستان لطرد الجيش الروسي ( السوفيتي ) الذي غزي أفغانستان و احتلها في طريقه لاحتلال منطقة الخليج العربي حتي تحررت افغانستان و عودة اللاجئين ثم تم تصفية جميع المجاهدين بدل احتوائهم خوفا منهم أليس كذالك.