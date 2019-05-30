بائع مآكولات يحاول اغتصاب طفلة في الابتدائية تحت تهديد السلاح

دمشق(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية السورية القبض على بائع مأكولات؛ إثر محاولته اغتصاب طالبة في إحدى المدارس الابتدائية في حلب.

وفي التفاصيل، قالت وزارة الداخلية السورية، في بيان لها، أنها تلقت بلاغًا من سيدة يفيد بتعرض طفلتها لمحاولة اغتصاب، من عامل يعمل في مدرسة فاطمة الزهراء تحت تهديد السلاح.

وباشرت الوزارة البلاغ، وألقت القبض على المتهم الذي اعترف بالتحقيق معه أنه حاول التحرش بها فقط لكن لم يصل الأمر إلى أكثر من ذلك، معترفًا بتهديدها بالسلاح.

وأجرت الطفلة فحص طبي للتأكد من سلامتها، وأوضحت الفحوصات أنها سليمة ولا يوجد آثار اعتداءا دنسيا عليها.