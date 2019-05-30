للمرة الثانية.. تشيلسي يتوج بطلا للدوري الأوروبي أمام أرسنال

ماجد محمد(صدى):

توج فريق تشيلسي بلقب الدوري الأوروبى للمرة الثانية، بعد تحقيقه الفوز على نظيره فريق أرسنال بنتيجة 4 –1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ” الأولمبى ” ، فى باكو عاصمة اذربيجان.

وكان التعادل السلبى في الشوط الأول من المباراة، والذى شهد هجمات خطيرة من جانب الفريقين،

ونجح المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو فى افتتاح التسجيل لفريق تشيلسي من ضربة رأسية، مستغلا عرضية البرازيلى إيمرسون فى الدقيقة 49، في حين تقد النجم إيدن هازارد البلوز بالهدف الثالث فى الدقيقة 65، عن طريق ركلة جزاء.

كما أحرز النيجيرى أليكس ايوبى الهدف أرسنال الأول والوحيد فى الدقيقة 69 من عمر المباراة.