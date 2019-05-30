طوارئ ” صحة الرياض ” تستقبل أكثر من 219811 حالة طارئة في رمضان

سعيد العجل(صدى):

استقبلت طوارئ مستشفيات منطقة الرياض خلال شهر رمضان المبارك وحتى نهاية الاسبوع الماضي ( 219811 ) حالة طارئة من المواطنين و المقيمين، حيث تم تقديم جميع الخدمات الطبية و العلاجية لهم.

وأوضح مدير شؤون المستشفيات د. عصام بن سعد الغامدي أن مجموع عدد العمليات الكبرى خلال الفترة نفسها بلغت ( 2085 ) عملية، في حين بلغت عدد العمليات الصغرى ( 738 ) عملية غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة و المعدات المتطورة و ذات التقنية العالية، كما أوضح ان مستشفيات المنطقة استقبلت (1703 ) حالة ولادة .