أتعصب على مُعجب!.. حسام حبيب: أنا خجول وبنسى أني فنان

القاهرة(صدى):

كشف المطرب المصري حسام حبيب أنه ينسى دائمًا أنه فنان، ويعاني من الخجل خارج إطار العمل.

وقال “حبيب” في برنامج ” عايشة شو ” إنه يعتبر صفة الخجل من صفاته الغريبة، لافتًا إلى أنه لا يستطيع أن يتعامل بأكثر من وجه مع الأخرين.

وتابع : ” الشغلانة بتاعتنا دي لازم الواحد يبقى لابس ماسك طول الوقت وبأكتر من وش، علشان يعرف يتعامل مع الناس، ويتعامل مع المعجبين وزمايله في الوسط وغيرهم ” .

وروى موقفًا تعرض له في هذا الشأن قائلا: ” أنا مش بعرف اتعامل بأكتر من وش وكنت ماشي في مرة بالعربية فالعربية اللي جنبي واحد شافني بيحبني جنبي فخلى السواق يزمر بالعربية عشان يسلم عليا، فجأة طلعت اتعصبت عليه جدا عشان بيزمر كتير أوي ونسيت إن فنان gr” .