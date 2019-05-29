تنسيقية جمعيات مكافحة التدخين تهنئ المملكة بجائزة منظمة الصحة

سعيد العجل(صدى):

رفع رئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين بالمملكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ عبارات الشكر والتقدير لمعالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الدكتور توفيق الربيعة وذلك بمناسبة تكريم اللجنة ضمن الجهات المشاركة في مكافحة التدخين في إطار حصول المملكة على جائزة منظمة الصحة العالمية للتميز بمكافحة التدخين.

ونوه الشيخ أن هذا الانجاز لايعد مستغربا بتكاتف جميع العاملين في هذا المجال التوعوي والتثقيفي والعلاجي تحت إشراف اللجنة الوطنية برئاسة معاليه ، فالدولة بكافة قياداتها ووفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تسعى دوما لأمن وسلامة مواطنيها وفق أحدث الطرق والأجهزة والحملات التوعوية على مدار العام.

وقال الشيخ أن تكريم معاليه نظير مساهمة اللجنة في مسيرة مكافحة التبغ والتي توجت بحصول المملكة على جائزة الصحة العالمية للتميز 2019 يعد دفعة قوية لتكثيف العمل من أجل حماية شبابنا من السموم وفي مقدمتها التبغ.