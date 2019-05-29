استغلت معاناة السيدات.. تفاصيل قضية مطربة ” عندي ظروف ” واتجارها بالبشر

القاهرة(صدى):

قررت النيابة العامة المصرية إحالة المطربة ” شيما ” بطلة كليب ” عندي ظروف ” للمحاكمة الجنائية هي و12 آخرين، بتهمة الاتجار بالبشر.

وفي التفاصيل كانت الأجهزة الأمنية ضبطت المتهمين داخل كافيه شهير ، حيث كانت عبارة عن شبكة دولية للإتجار في البشر، ضمت 20 متهما من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية، تورطوا في جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهن للاشتراك في أعمال منافية للآداب.

وتتورط الشبكة في جلب مخدرات الهيروين، الآيس، الكرستال، الترامادول، من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية ؛ لترويجها على الشباب.

يذكر أن المطربة شيماء ألقي القبض عليها في واقعة الاتجار بالبشر عقب الإفراج عنها من مصلحة السجون بقرابة شهر بعد حبسها لمدة عام بسبب كليب “عندي ظروف “.