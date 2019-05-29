الكهرباء: تخصيص خدمة سداد 50٪ من قيمة الفاتورة لفئة محددة
نوّهت الشركة السعودية للكهرباء، إلى أن إتاحة خاصية سداد 50٪ من قيمة الفاتورة، خدمة مخصصة لمشتركي القطاع السكني فقط.
وأضاف في تصريح لها: علماً أن المبلغ المتبقي سيرحل للفاتورة المقبلة لسداد نصف قيمة الفاتورة.
وكانت الشركة قد أعلنت عن إتاحة لمشتركيها سداد 50% فقط من قيمة الفاتورة، وسداد باقي المبلغ المستحق الشهر التالي، وعدم فصل الخدمة الكهربائية.
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عابر سبيل[ عدد التعليقات: 390 ] نشر منذ 24 دقيقة
عندما تكون الفاتوره اكثر من الراتب ؟!
وين الخدمه ياشركة الكهرباء ؟؟
خوف الله بالمسلمين حسبي الله عليكم