الكهرباء: تخصيص خدمة سداد 50٪ من قيمة الفاتورة لفئة محددة

علي القحطاني(صدى):

نوّهت الشركة السعودية للكهرباء، إلى أن إتاحة خاصية سداد 50٪ من قيمة الفاتورة، خدمة مخصصة لمشتركي القطاع السكني فقط.

وأضاف في تصريح لها: علماً أن المبلغ المتبقي سيرحل للفاتورة المقبلة لسداد نصف قيمة الفاتورة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن إتاحة لمشتركيها سداد 50% فقط من قيمة الفاتورة، وسداد باقي المبلغ المستحق الشهر التالي، وعدم فصل الخدمة الكهربائية.

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